美财长：正向拜登政府主张取消对华部分关税

美国财政部长耶伦证实，她正向拜登政府主张取消对华部分关税。

她指出，这些在美国前总统特朗普时代对中国征收的关税目前不太具有战略意义，而且正损害美国消费者和企业的利益。

据路透社报道，耶伦周三（18日）在德国波恩举行的七国集团财长和央行行长会议前举行的记者会上说：“在我看来，其中一些关税措施似乎对美国消费者和企业造成更大伤害，在解决我们与中国之间的实际问题方面不太具有战略意义。”

路透社17日引述消息人士报道，耶伦和美国贸易代表戴琪在是否取消对华关税议题上意见相左。耶伦主张取消部分关税，但消息人士称，戴琪更倾向于保留加征关税，以制定更具战略性的对华贸易计划，保护美国就业和市场。这包括对华加征新的战略关税。

美国贸易代表办公室本月初宣布，四年前依据“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。

美国总统拜登面临着越来越多的呼声，要求他取消对华加征的关税，以帮助对抗美国40多年来最高的通货膨胀。拜登本月较早时曾说，他正讨论取消对中国的贸易关税，但尚未做出决定。

除主张取消对华部分关税外，耶伦也在记者会上提出，对全球经济构成威胁的几大因素，包括中国经济因疫情影响采取严格封控措施，面对下行压力而出现放缓迹象。

耶伦说，中国采取的“动态清零”政策看似阻碍商品的生产，加剧供应链困境，进而推动物价攀升，促成经济增长放缓。

耶伦说：“作为全球最大经济体之一，中国的经济表现将对全球其他经济体构成外溢影响”。她还表明，美国财政部正密切留意北京对此采取的措施。