布林肯支持台湾以观察员身份参与世卫大会

美国国务卿布林肯表明，支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会（WHA）。

据美国国务院官网消息，布林肯昨天（18日）发声明作出以上表述。

第75届WHA将于本月22日至28日在日内瓦举行，台湾至今尚未收到邀请函。

布林肯在声明中说，当下史无前例的健康威胁需要国际密切合作，WHA是世界卫生组织（WHO）的决策机构，WHA年度会议是推动合作以终结疫情、促进全球公共卫生与卫生安全的机会。

布林肯说：“我们强烈主张WHO邀请台湾以观察员身份参与今年5月第75届WHA，借用台湾的专业知识在会上共谋相关议题的解决之道。”

布林肯说，邀请台湾以观察员身份参与WHA将体现WHO在国际卫生合作的包容作法，以及“全民均健”（Health for All）的承诺。

布林肯指出，台湾是全球公卫社会中极为能干和尽责的成员，过往也受邀以观察员身份参与WHA。台湾的公卫专业、民主治理、疫情期间展现的韧性，以及强劲的经济，都能为WHA的讨论带来可观价值，没有排除（台湾）参与的合理理由，（台湾与会）能使全球受惠。

布林肯最后强调，美国将持续支持台湾加入不以国家地位为入会要求的国际组织，并鼓励台湾有意义地参与无法加入的国际组织，这符合美国基于《台湾关系法》、美中三联合公报及六项保证的“一个中国”政策。