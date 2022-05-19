习近平：重振贸易投资 中国扩大高水平开放决心不变

中国国家主席习近平昨天（5月18日）信心喊话，强调重振贸易投资，中国扩大高水平开放的决心不会变，中国开放的大门只会越开越大。

中国官媒新华社昨晚报道，习近平昨天在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表视频致辞。

习近平提出四点建议，包括聚力战胜疫情，重振贸易投资，坚持创新驱动和完善全球治理。

他说，冠病疫情给世界经济发展带来严重影响，要积极开展疫苗研发、生产、分配国际合作，加强全球公共卫生治理，共筑多重抗疫防线，推动建设人类卫生健康共同体。

针对重振贸易投资，他说，要统筹疫情防控和经济发展，加强各国宏观经济政策协调；要推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整，使世界经济走上长期健康稳定发展轨道；要支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链安全稳定。

在完善全球治理方面，他说，在国际上搞“小圈子”只会把世界推向分裂和对抗，要坚持真正的多边主义，动员全球资源，应对全球挑战；要坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，以公平正义为理念引领全球治理体系变革。

他强调，中国将持续打造市场化法治化国际化营商环境，高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动高质量共建“一带一路”，为全球工商界提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

本周公布的数据显示，中国4月份的社会零售和工业生产出现两年多来最大跌幅，显示中国正为防控新一波疫情付出高昂经济代价。

有经济分析师认为，今年全年经济增长5.5％的目标越来越遥不可及。

中国国务院总理李克强同日在云南主持召开座谈会，研究部署进一步稳增长稳市场主体保就业。

李克强对与会的12个省政府负责人表示，要稳地价稳房价，支持居民合理住房需求，保持房地产市场平稳健康发展，他也重申了对平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资的支持。

他要求各地区各部门增强紧迫感，看得准的新举措能用尽用，5月份能出尽出，确保上半年和全年经济运行在合理区间，努力使经济较快回归正常轨道。