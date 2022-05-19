中国放宽自美赴华人员行前检测规定

中国对美国旅客入境要求作出调整，取消登机前第七天核酸检测，不再要求任何IgM抗体检测，并取消登机前七天自我健康监测要求。

根据中国驻美大使馆网站周二（17日）发布的通知，自本月20日起，自美赴华人员将实施行前检测最新规则，包括取消登机前第七天核酸检测，取消登机前七天自我健康监测要求，鼓励自觉行前自我健康监测。

对所有旅客，不论是否接种疫苗、接种何种疫苗、何时接种疫苗，行前检测均改为“双核酸+抗原”，不再要求包括N蛋白在内的任何IgM抗体检测。

不过，“双核酸”中，仍须交叉使用不同实验室，其中一次须为登机前24小时内。登机前12小时内须做抗原检测。

另外，也取消了登陆船员额外隔离要求，与普通赴华人员采取相同标准。

通知说，此次调整系对疫情、病毒变异特点等多个因素做出的安排，将视疫情形势和境外输入情况动态调整。

此外，中国驻孟加拉使馆以及驻阿联酋使馆近日也发布通知称，根据奥米克戎病毒传播特点，决定即日起调整赴华人员远端防控和检测措施，并缩短了一些中资企业人员行前闭环管理时间。

孟加拉赴华人员闭环管理时间由7天缩减为5天，取消IgM、IgG抗体检测，取消有感染史人员肺部CT影像检测。

中资企业人员闭环管理时间由21天调整为10天，取消现行的回国前备案管理，取消登机前21天的核酸预检。

阿联酋赴华人员取消行前第21天或第14天检测，取消血清IgM抗体检测要求；取消对有既往感染史人员CT或X光检测要求。企业人员行前闭环管理要求由21天调整为10天。

根据路透社报道，由于中国坚持“动态清零”政策而采取了限制护照签发、对入境旅客进行强制隔离，以及熔断航班等措施，导致中国出入境人数在冠病疫情期间大幅下降。

奥密克戎病毒暴发后，由于其潜伏期较短，中国略微放宽了对国际旅客的限制，北京等地将旅客抵达后集中隔离的时间从14天缩短至10天。