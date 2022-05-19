中纪委评西湖移柳：柳树不仅在词人笔下也在百姓心头

浙江杭州西湖景区因将柳树换成月季被网民批评，中共浙江省委常委、杭州市委书记刘捷就事件表示歉意。中纪委网站今天（5月19日）发表评论文章称，西湖的柳树，不仅在词人的笔下，也在杭州的人文历史中和老百姓的心头。

文章说，自然景观与人文历史交相辉映，西湖被誉为“自然与人类共同的作品”，展现着人类与自然和谐相处的丰硕成果。西湖的景致与文化很多都与柳树有关。如果没有了柳树，哪里还会有苏堤的“春色初摇”、白堤的“绿杨阴里”，断桥惜别少了柳丝缱绻，早莺又将何处寻暖树？

文章说，西湖不仅是杭州文化名片，也是中国传统文化瑰宝，值得大家像珍惜生命一样珍惜她的一草一木，像爱护眼睛一样爱护她的特色风貌。这次西湖沿湖柳树移栽的初衷是为了绿化改造，但迁移老病柳树还应补种新柳，改种月季则破坏了原有的历史文化风貌，不符合“修旧如旧”的保护理念，还有可能对自然生态环境造成不利影响。好在，杭州相关部门能够直面群众意见，闻过则改，努力弥补对群众审美记忆和深厚感情造成的伤害。

文章最后说，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，背后是读懂历史，读懂文化，尊重客观规律，尊重民心民意。敬畏要体现在具体的工作实践中。与苏堤、白堤、杨公堤等沿用至今的堤名一同留给后人的是苏轼、白居易、杨孟瑛为官一任、造福一方的事迹。

杭州西湖景区此前因将柳树换成月季被网民批评，杭州市委书记刘捷本月16日就事件表示歉意，并强调要深入学习贯彻中共总书记习近平对西湖保护、管理与利用工作的重要指示精神，充分尊重民意，高标准推进西湖风貌和文化保护。