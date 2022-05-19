上海副市长：前期复工复产中小微企业感受度不高

上海市副市长张为今天说，前期复工复产对广大的中小微企业可能感受度还不高、获得感还不强，已要求各级产业部门解决问题，引导推动包括中小微企业在内的广大企业有序复工复产、恢复活力。下一步复工复产将分两个阶段进行。

根据澎湃新闻报道，张为今天（5月19日）上午在上海疫情防控工作新闻发布会上说，第一阶段，为至五月底之前，企业主要采取闭环或半闭环运行，主要管理方式包括封闭生产运营、点式复工（指非生产性企业关键岗位的小部分员工，如凭证开具、研发、运维等岗位，在符合防疫规定的前提下，“点对点”返岗封闭工作不超过一周时间，再“点对点”返回小区）；气泡式管理，即具备条件的区在无疫情风险的企业与居住点间，经由企业班车实施两点一线闭环通勤。

第二阶段从6月上旬开始，将根据全市疫情防控形势，加快复工复产向纵深推进，持续扩大企业复工面，开放无疫情风险区域内企业与小区间的正常通行。

张为介绍，4月中旬以来，从疫情形势最为复杂严峻的阶段开始，以“循序渐进、链式推动”为原则，分批次、有计划地推动重点企业复工复产。总的来看取得了阶段性成效。首先，复工复产支撑保障了城市运行；其次，链式复工带动、支撑了上海、长三角乃至全国相关产业的持续平稳运行；再次，复工复产还打通、带动了供应链物流链恢复运转。

张为表示，复工复产的企业范围虽然在不断扩大，但论绝对数仍然还只是小部分。主要原因是前期在疫情胶着的状态下，企业是否能达到高标准的防疫要求非常关键。

企业一般具有人员密度高等特点，如果不能实现有效防疫，疫情极易流入、扩散甚至外溢蔓延，来之不易的复工复产以及防疫局面也只能被打破。因此，前期的复工复产对广大的中小微企业可能感受度还不高、获得感还不强。

对此，市委市政府高度重视，已经根据防疫总体形势制定了分阶段的复工复产总体安排以及助企纾困的各项措施，也已要求各级产业部门加大力度听取中小企业意见诉求，集中解决问题，引导推动包括中小微企业在内的广大企业有序复工复产、恢复活力。

