上海拟本周日恢复跨区公交 6月恢复个人寄递

随着上海冠病疫情持续放缓，城市生产生活也逐步恢复，上海市拟5月22日起逐步恢复跨区公交，预计6月上旬各寄递企业能全面恢复个人寄递业务。

据澎湃新闻报道，上海市政府新闻办公室今天（5月19日）召开冠病疫情防控工作新闻发布会，上海市副市长张为介绍，上海将分步、稳妥地推进城市公共交通系统的恢复，但为了确保疫情防控的安全，严防疫情通过公共交通系统传播，计划将分阶段进行。

首现，据张为介绍，近日上海已开始在远郊区开展公共交通压力测试。金山、奉贤、崇明等区逐步恢复区内公交线路，巡游出租车也正在逐步开放通行。

他续称，随着全市各区疫情形势的平稳，上海官方拟从本月22日起逐步恢复跨区公共交通。综合考虑全市疫情防控和“三区”划分情况，结合公共交通自身防控能力和条件，将以覆盖度高的地铁长大干线起步，辅以相应的地面公交线路配套衔接，重点连接交通枢纽、医院、商圈，满足市民基本出行需求。

其中，轨道交通将首先恢复3、6、10、16号线，地面公交优先恢复273条线路，以此为基本网络覆盖所有中心城区，以及全市机场、火车站、三甲医院和各区中心医院。另外，关于私家车、巡游出租车的通行，当局仍在研究恢复方案；对外交通将维持目前离沪要求不变。

张为说，直到疫情形势彻底平稳，市内公共交通将全网恢复基本运行，对外交通也将基本恢复。

另据上海市邮政管理局局长冯力虎介绍，在做好防疫工作的基础上，上海市将逐步恢复邮政快递行业和个人寄递业务，其中预计到6月上中旬，争取邮政快递企业的所有分拨处理中心、分支机构和营业网点全部恢复运营；6月上旬各寄递企业能够全面恢复个人寄递业务。