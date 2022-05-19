李家超料先推闭环通道助港商北上

香港候任特首李家超预计将在新政府上任后，优先处理“闭环通道”，让商界人士能北上。

据香港《星岛日报》报道，为了增强香港的竞争力，香港商界一直建议，在全面通关之前，设计一条闭环管理的特殊通道，容许双方企业人员往来，优先解决商界的困难，然后再逐步采取措施控制疫情，实行全面通关。

报道称，该建议已获得李家超接纳，将是新政府上任后优先处理的问题。

另据彭博社报道，闭环管理制度要求员工住在酒店或是工厂宿舍，完全将员工与他们的家人和社区分隔。像上海近期实施的封控管理，美国电动车商特斯拉即要求员工在工厂地板就寝。

中国大陆坚持“动态清零”总方针，在传染力极强的奥密克戎变异毒株影响下，应时加强封控管制。在上海疫情逐渐受控，北京和其他地区相继出现感染群，凸显李家超要实现陆港通关所将面对的挑战。

针对陆港通关事宜，香港现任特首林郑月娥本月10日说，本土零感染曾是与中国大陆通关的大前提，但现在需要与大陆相关部门接触，重新审视这是否仍是通关的先决条件。

香港第五波冠病疫情高峰已过，目前每天仍新增两三百起确诊病例。

李家超当选香港新任特首时曾表明，寻求香港与国际通关将是他上任后的优先处理事务之一，但他同时强调要恢复陆港通关。