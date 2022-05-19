传港府拟禁Telegram 公司强调禁涉“起底”讯息

针对有消息称港府正研拟封锁社交媒体Telegram，Telegram回应称，对相关消息感到惊讶，并强调公司禁止发布涉“起底”内容，但重申不会考虑任何有关政治审查或限制人权的请求。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，Telegram公司发言人沃恩（Remi Vaughn）回应传媒相关提问时说，Telegram一直强烈反对共享个人隐私讯息，禁止“起底”内容。公司也定期删除来自世界各地的“起底”内容，也会处理所有透过应用程序或电邮发送的举报。

沃恩说，不论举报的来源，公司处理有关内容的举报时，都会按Telegram服务条款和隐私政策进行审查和跟进，若当中包含非法色情或鼓吹暴力等，将采取相应的行动。

不过沃恩也提到，任何与政治审查或限制人权有关的请求，例如言论自由或集会权等，都不会被考虑，有关管理政策通用于每个国家或地区。

据港媒17日报道，香港个人资料私隐专员公署过去七个月共发现700多宗“起底”违规讯息，反映“起底”问题正死灰复燃，大多来自Telegram，但转介Telegram公司所获的正面回应渐少，由以往百分百的回应率，降至两三成，甚至是近期的零回应。

消息人士透露，港府正研究首度引用《个人资料（私隐）条例》第66L条所赋予的权力，禁用Telegram应用程式，用户届时将无法继续使用平台，新用家亦无法下载。