台卫福部：疫情高峰落在5月下旬

台湾冠病疫情严峻，卫福部今天（19日）说，近一周冠病案例新增47万5497起，较前一周明显上升，进入广泛社区流行，病数持续快速增加，预估高峰会落在5月下旬。

据台湾中时新闻网报道，卫福部今天在行政院会报告“冠病疫情现况及应处作为”。

报告指出，本土病例近一周自12日至18日新增47万5497起，较前一周5日至11日的30万2597起明显上升，病数持续快速增加；至于境外移入病例近一周虽下降，但仍具风险。

卫福部说，全球疫情有回升迹象，台湾疫情则进入广泛社区流行阶段，预估高峰会落在5月下旬，并吁请各部会及中央与地方政府间务必加强沟通相关应处措施，为疫情变化预作准备。

卫福部指出，为减轻医疗卫生单位负担并维持防疫韧性，当局在新设北北基桃八处大型采检站，分散急诊采检拥塞；完整接种三剂疫苗确诊者同住家人，可选择免居隔并自主防疫七天，快筛阴性后可外出上班采买，但仍禁止聚餐或前往人潮拥挤处；国高中生因待5月下旬全台国高中第三剂接种作业进行后，可适用此制度；持续优化自主回报系统及开单流程，减少平均开单所需时间。

卫福部呼吁，台湾正处于与疫共存的路上，政府将持续考量风险控管及维持公卫防疫量能，逐步减轻刚性防疫措施，民众也须配合相关规定，高风险族群应尽速完成接种疫苗，携手降低疫情冲击，早日进入正常生活。

台湾新增确诊冠病患者人数在今天（19日）上升至超过9万，再有59名患者离世，新增死亡个案数量为历来最高。

台湾卫生福利部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）召集人李秉颖认为，台湾人自动减少外出是个变数，将让疫情曲线变成“慢升慢降”的“丘陵式疫情”，虽然是好现象，但也变相使得高峰持续时间延长，预估6月会出现转折，9月后可望恢复正常生活。