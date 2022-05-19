郑大学生擅自离校找室友替做核酸 感染冠病被立案

位于中国河南省郑州市的郑州大学一名学生王某因擅自外出、找室友代替做核酸、故意隐瞒活动轨迹，并最终被确诊为冠病，被当地相关部门以涉嫌妨害传染病防治罪立案。

根据南阳晚报报道，郑州大学本月6日发布通告说，郑州大学南校区一名学生5日在发热门诊就诊时，核酸检测结果异常。

通告中提到的王某是郑州大学南校区音乐学院2021级学生，本月1日下午曾与同校男友从郑州大学南校区金水河西侧闸口外出。王某5日凌晨出现发热状况，当天上午前往郑大五附院发热门诊就诊，确诊阳性。男友目前未确诊。

据同校学生称，五一期间，郑州大学已经不允许私自外出，而现在因为王某的缘故导致南校区5000人被隔离，1000名师生需要转运至焦作市异地隔离。北区同学因为去过南区，也在凌晨被带去体育馆隔离。目前许多学生都倍感不安，学习、生活均受到了极大影响。

根据官方提供的流调，王某本月1日擅自外出和男友吃烧烤，然后返回宿舍。隔天违反校规与男友外出。但在本月3日全员核酸检测时，却让室友代自己做。

本月4日，在感染者行动轨迹被公布，明确了解到自己与感染者有轨迹重合，王某却选择瞒报。

据悉，王某存在不执行防疫政策、擅自外出、进出饭店不扫码，故意隐瞒活动轨迹等问题，最终被确证为冠病，现被以涉嫌妨害传染病防治罪立案。

不过，有郑大学生在网上说，五一那天有很多同学翻墙出去，但是谁都没感染，就这个女生感染了。“不感染什么都好说，成百上千人最终学校不会说什么？可是感染了一切都变了。”

