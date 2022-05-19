中国央行货币政策司原司长孙国峰被查

今年5月被免职的中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查，显示中国央行的反腐工作持续深化。

中共中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、天津市监察委员会昨天（5月18日）披露上述消息。

公开资料显示，今年50岁的孙国峰是黑龙江黑河人，于1996年加入中国央行，长期在央行货币政策部门工作，到2016年10月期间先后任央行货币政策司干部、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长。他于2016年10月至2018年8月任央行金融研究所所长，并在2018年8月出任央行货币政策司司长，直到今年5月被免职。

据澎湃新闻报道，央行金融市场司司长邹澜已接替孙国峰出任央行货币政策司司长。

公开资料显示，邹澜在金融市场司历任副巡视员、副司长、司长等职。报道称，近年来，他以央行金融市场司司长的身份多次亮相央行季度统计数据新闻发布会以及国新办发布会等，市场对邹澜并不陌生。

彭博社报道称，自中国政府去年10月针对金融业开展反腐行动以来，至少已有40名金融业官员被调查或受到处罚。

中纪委并没有进一步提供孙国峰被查的原因或细节，但《华尔街日报》引述消息人士报道称，调查的重点是孙国峰是否与某些金融机构的个别债券交易员泄露了宏观经济指标，如衡量通胀的指标，以换取个人利益。

据财新网引述消息人士透露，孙国峰昨天早上到岗央行后，即被通知他被免职并接受调查；而他在中央国债登记结算有限公司工作的妻子也于同日一起被留置。至当日傍晚，孙国峰接受调查的消息即被披露，显示有关方面针对他的调查应已持续了一段时间。