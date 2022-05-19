报告：中国自主品牌汽车意向购买率进一步提升

一份有关中国新车购买意向的调查报告显示，中国自主新势力品牌汽车的品牌影响力显著提高；自主新势力汽车意向购买率同样增幅最为明显，推动了自主品牌汽车意向购买率整体得到进一步提升。

根据中新社报道，消费者洞察和市场研究机构J.D. Power（君迪）今天（5月19日）发布的2022中国新车购买意向研究显示，自主新势力品牌汽车的品牌影响力得分增幅为52分，进步最大，领先传统自主品牌汽车(提升38分)与国际品牌汽车(提升24分)。

同时，自主品牌汽车的意向购买率进一步提升，53%的潜在客户意向购买自主品牌汽车。同时，在自主品牌汽车中，新势力品牌汽车的意向购买率增幅更为明显，达67%。其余各国别车系意向购买率均有所下降。

报告指出，随着近几年“新四化”引领中国汽车行业快速变革，自主新势力品牌汽车表现持续走强，带动自主品牌汽车整体向上猛进。究其根本，正是基于关键技术与消费者实际需求而展开的创新行为，快速、有效、持续不断地为品牌带来了生命力。消费者的正向反馈体现出对“中国制造”信任度的提升。这也对如何有效在中国汽车市场特别是新能源领域竞争，提出了更高的要求。

研究报告还发现，中国市场新能源汽车意向购买率进一步提升：2022年新能源汽车的意向购买份额高达27%，其中，新能源轿车意向购买份额的增长更为显著。在新能源汽车细分市场中，中型纯电动的意向购买率增幅最大，新能源汽车市场的消费升级趋势明显。

三、四线城市新能源汽车发展潜力较大：新能源汽车体验与认知程度与意向购买率呈正向关系。对新能源汽车认知程度越高的群体，意向购买率也越高。三、四线城市的潜在客户相较于一、二线城市，对于新能源汽车的体验度与认知度明显更低。因此对于新能源市场发展而言，三、四线城市或将存在较大潜力。

报告还提到，“95后”群体对于自主品牌的意向购买率最高；与其他年龄层相比，“95后”在购车时更看重智能化；同时也最在乎车辆“颜值”。

