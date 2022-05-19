加拿大称中国解除对加拿大油菜籽进口禁令

加拿大周三（18日）称，中国已经解除对加拿大油菜籽三年来的进口限制。

综合路透社和香港《南华早报》报道，加拿大贸易部长伍凤仪（Mary Ng）和农业部长比博（Marie-Claude Bibeau）于当地时间周三在一份声明中说，加拿大已被告知中国的上述决定，并称加拿大欢迎中国解除限制、立即允许两家加拿大公司出口当地的油菜籽。

加拿大是世界上最大的油菜籽生产国和出口国。加拿大油菜籽理事会称，加拿大对中国的油菜籽出口从2018年的28亿元（加元，下同，30.26亿新元）骤降至2019年的8亿元，然后开始反弹，在2020年达到14亿元，2021年达到18亿元。

理事会主席艾伟申（Jim Everson）说，这是向前迈出的积极一步，恢复了与中国的油菜籽全面贸易，并确保所有加拿大出口商受到中国政府的平等对待。他也强调，理事会将继续努力培育和维持一个可预测的、基于规则的贸易环境，并感谢伍凤仪和比博为促成今天的宣布而提供的支持。

海通证券分析师分析称，中国此举将改善中国国内油菜籽的短缺情况。中国油菜籽的两个主要进口来源是加拿大和俄罗斯，但目前俄罗斯存在巨大供应风险。随着限制措施的取消，两国的油菜籽应会有一些贸易流动，但是进口量预计不会很大，因为本季加拿大的油菜籽库存不高，也许9月份以后会有更多的进口量。

上海专门研究中国农业市场的咨询公司Sitonia联合创办人Johnny Huang说，中国今年油菜籽产量预计将创下新高，今年大豆产量估计也会上升，因此中国从加拿大进口的油菜籽量应不会很多。

中国是世界上最大的油菜籽买家，2019年3月，中国海关暂停了加拿大最大农业公司理查森国际有限公司（Richardson International）和威特发（Viterra Inc）向中国出口油菜籽的资格，称在油菜籽样本中多次检出“危险性有害生物”。

在华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕并被引渡到美国后，中加两国的政治和贸易关系紧张，中国的主张当时遭到了加拿大的质疑。