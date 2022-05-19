中国民航业去年亏损842亿多人民币

中国民航局今天（5月19日）发布2021年民航行业发展统计公报显示，初步统计，全行业累计实现营业收入7529.2亿元（人民币，下同，约1546亿新元），比上年增长21.5%；亏损842.5亿元，比上年减亏187.1亿元。公报指出，去年冠病疫情对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。

综合澎湃新闻和中新财经报道，公报显示，航空公司实现营业收入4245.1亿元，比上年增长13.3%；亏损670.9亿元，比上年减亏149.2亿元。

机场实现营业收入944.1 亿元，比上年增长7.9%；亏损246.2亿元，比上年减亏14.1亿元。保障企业实现营业收入2340.0亿元，比上年增长48.4 %；利润总额74.6亿元，比上年增加23.8亿元。

据初步统计，去年全行业运输收入水平为每吨公里4.55元，比上年提高0.27元。其中，客运收入水平为每吨公里5.28元，比上年提高0.33元；货邮运输收入水平为每吨公里3.05元，比上年提高0.33元。

公报还显示，民航全行业去年应交税金236.9亿元，比上年减少15.3亿元。

受疫情影响，中国大多数航空公司近三年都处于亏损状态。中国国航、南方航空和东方航空三大巨头今年1月曾发布业绩预亏公告，预计去年亏损总额至少368亿元。