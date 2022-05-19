回应布林肯支持台湾参与世卫大会 蔡英文：随时准备与国际社会合作

针对美国国务卿布林肯昨天（18日）发声明，强烈敦促世界卫生组织（WHO）邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会（WHA），台湾总统蔡英文今天（19日）表达感谢，同时强调台湾随时准备与国际社会合作，共同因应全球健康威胁并取得进展。

综合中时新闻网和《自由时报》报道，第75届世界卫生大会（WHA）将于5月22日至28日在瑞士日内瓦举行。这是2020年全球暴发冠病疫情后，WHA首度恢复以实体方式举办。但直至今天，台湾仍未收到WHO发出的邀请函。

美国国务卿布林肯在发声明，强烈敦促WHO邀请台湾以观察员身份参与WHA的同时，也发推文说，当下史无前例的健康威胁需要国际密切合作，我们强烈主张邀请台湾，以观察员身份参与第75届世界卫生大会，并在会上借用台湾的专业知识共谋相关议题的解决之道。

蔡英文在转贴布林肯的推文时，感谢美国和布林肯对台湾参与WHA的支持，并说：“我们随时准备与国际合作，共同因应全球健康威胁并取得进展”。蔡英文也在推文也标注“Health for all”，亦即WHO广纳各方参与国际卫生合作，落实“全民均健”目标。

另一方面，台湾外交部对世卫组织无法秉持中立专业，忽视国际广泛支持声音，再度拒绝台湾以观察员身份出席世卫大会，表达不满与遗憾。

台湾外交部发言人欧江安今天在例行记者会上说，22日开会、今天已19日，台湾仍未收到邀请函，通常收到邀请后还需做些准备，因此台湾评估WHO无意回应国际社会对台湾的支持，没给予邀请函。

欧江安批评，世卫组织无法秉持中立专业，一再忽视台湾出席世卫大会的必要性和急迫性，也忽视国际广泛支持声音，再度拒绝台湾以观察员身份出席世卫大会，台湾对此表达不满与遗憾。

欧江安并说，台湾政府筹划的世卫行动团由卫福部政次李丽芬带领，将在日内瓦表达抗议，也会和各国就对抗疫情等全球公卫事务进行交流。

另外，台湾13个友邦已向WHO完成提案，内容为“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”，大会开议首日总务委员会将就此案进行闭门讨论，再由隔日的全会决定是否排入议程。