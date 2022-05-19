中国放宽自英赴华人员检测要求

中国周四取消了对英国赴华人员行前的防疫检测要求，包括取消登机前七天核酸预检测、血清抗体检测等。

根据中国驻英国使馆官网今天（19日）发布的通知，从即日起，自英赴华人员无需再进行七天首检和抗体（包含N蛋白）检测，无论是否接种疫苗以及接种何种疫苗均只需进行48小时内双核酸检测。此外，有感染史人员进行预审无需再提供X光或CT照片。

路透社报道，中英贸易委员会中国区总经理辛普森（Tom Simpson）说，虽然中国此举是朝着正确方向迈出的一步，但仍希望看到进一步的放松，尤其是减少检疫要求的时长，以及恢复自2020年12月以来暂停的英国直飞中国的航班。

中国近期开始放宽多国赴华前的检测要求，中国驻美大使馆网站周二（17日）发布的通知称，自本月20日起，自美赴华人员不再要求登机前第七天核酸检测，不再要求任何IgM抗体检测，并取消登机前七天自我健康监测要求。

另外，中国驻加拿大使馆官网今天也发布通知称，取消了加拿大赴华人员登机前七天核酸预检测、血清抗体检测、既往感染人员肺部CT或X光检测要求，所有人员统一在登机前进行两次核酸检测和一次抗原检测。对于未感染人员，不再区分接种何种类型疫苗、是否完全接种疫苗及未接种疫苗。