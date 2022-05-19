台湾持续争取纳入印太经济框架首轮名单

美国总统拜登明天（20日）将启程访问韩国与日本，是他就任总统以来首度造访亚洲。拜登将在访日期间，宣布启动美国主导的印太经济框架（IPEF）。目前资讯显示台湾在首轮合作名单的机率不高，台湾外交部今天（19日）说，将和台湾经贸单位持续积极争取参与。台湾经济部则表明，有直接管道可与美国沟通，会一步步进行。

据台湾《自由时报》报道，美国商务部长雷蒙多17日曾说，总统拜登将趁下洲访问亚洲之际，启动等待已久的IPEF。韩国总统尹锡悦计划在会晤拜登时宣布加入IPEF，希望成为创始会员国。日本内阁官房长官松野博一也说，日本将积极探讨加入IPEF。

对于台湾会否纳入IPEF首轮合作名单，台湾外交部发言人欧江安今天回应时有所保留地说，台美经贸关系紧密，台湾是美国的可靠伙伴，台美对于印太区域发展有共同愿景和目标，台湾乐见拜登政府将成立IPEF。台湾会注意美方宣布成立的相关情形，并和台湾经贸单位持续积极争取参与，也会和美国和其他理念相近国家合作，维护区域经贸秩序，促进自由、繁荣、开放及稳定。

欧江安也分享，美国国务卿布林肯4月下旬曾在众议院听证会中澄清，IPEF是开放且具包容性的框架，“没有要把任何人拒于门外，包括台湾在内”。

此外，200名众议员3月30日联名致函美国商务部长雷蒙多，呼吁邀请台参与IPEF。美国参院两党外交领袖昨天（18日）接续带领50名参议员联名致函拜登，呼吁把台湾纳入IPEF。

台湾经济部长王美花今天在立法院答询时则说，最近确实有IPEF相关讨论，经济部有直接管道与美方密切了解相关进展。美国政府、产业理解台湾的重要性，对台湾而言是正面的。IPEF先成立，后续具体细节会一步步推进，经济部也会持续掌握。