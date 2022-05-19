中国商务部：利用外资面临挑战但有利因素没变

中国商务部新闻发言人束珏婷今天说，虽然中国利用外资面临诸多挑战，但吸引外资的多方面有利因素没有改变，包括中国市场引力不减、开放政策落地见效以及投资环境持续优化。

根据澎湃新闻报道，有媒体在商务部今天（5月19日）召开的例行新闻发布会上，就今年前四个月为何能在吸收外资方面实现两位数的增长进行提问。束珏婷对此表示，今年以来，中国利用外资稳定增长，主要有三方面原因。一是中国市场引力不减。各地区各部门统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，国内市场规模超大，外资企业看好在华长期发展前景。

二是开放政策落地见效。新版外资准入负面清单进一步放开汽车制造等领域外资股比限制，有力带动了引资规模增长。各部门积极回应外资企业来华营商便利等诉求，出台一系列政策措施，包括保障内外资平等参与政府采购、延长外籍个人所得税减免政策等，稳定了外商投资预期和信心。

三是投资环境持续优化。中国全面落实外商投资法及其实施条例，深入清理与外商投资法不符的规定，推动修订、废止和制订法规文件500多部。外贸外资协调机制和重点外资项目工作专班及时协调各方，加强服务保障，帮助企业排忧解难，推动重点项目落地建设，不断提升营商环境市场化、法治化、国际化水平。同时，中国在基础设施、人力资源、产业配套等方面依然拥有较强的综合比较优势，为外资企业发展提供了良好环境。

束珏婷表示，当前，受多重因素影响，中国利用外资面临诸多挑战，但吸引外资的多方面有利因素没有改变。商务部将深入贯彻中共中央、国务院决策部署，和各地方、各相关部门一道，继续全力做好稳外资各项工作，为外资企业在华发展提供更优环境、更好服务。

另外，针对中国社零总额已连续四个月下滑、消费疲弱的问题，束珏婷表示，今年前四个月，中国社会消费品零售总额规模与上年同期基本持平，基本生活类商品销售和网上零售保持增长。

束珏婷说，上月当月社零总额同比出现一定幅度下降，主要是受到疫情的冲击。总的看，这种冲击影响是阶段性的、暂时的，中国消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。随着疫情影响逐步得到控制，各项扩内需促消费政策措施落地见效，消费有望延续恢复发展态势。

