中国大陆促美停止借世卫大会炒作涉台问题

针对美国国务卿布林肯昨天（18日）发声明称，美国强烈主张世界卫生组织（WHO）邀请台湾以观察员身份参与本月第75届世界卫生大会（WHA），中国大陆外交部今天（19日）回应时，敦促美国停止借世卫大会炒作涉台问题。

据澎湃新闻报道，中国大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上说：“我们对美方发表的有关声明表示坚决反对。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾地区参与国际组织，包括世卫组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理。”

赵立坚说，联大第2758号决议明确承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表；世界卫生大会25.1号决议明确承认，中华人民共和国政府的代表是中国在世界卫生组织的唯一合法代表。上述两个决议确认的一个中国原则得到国际社会普遍支持，是人心所向，大势所趋，不容否认，也不可阻挡。

赵立坚强调，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则前提下，已经对台湾地区参与全球卫生事务作出妥善安排。台湾了解有关信息、参与国际抗疫的渠道是畅通的。

赵立坚表明，美国应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，停止借世卫大会炒作涉台问题，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”的图谋，必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，注定以失败告终。

此外，针对中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国总统国家安全事务助理沙利文通话时说，如美国执意打“台湾牌”，必将把局势引向危险境地，赵立坚回应说，一段时间以来，美国屡次试图打“台湾牌”，在台湾问题上违背承诺，向“台独”分裂势力发出错误信号。美国此举危害中美关系，也危害台海的和平与稳定。

赵立坚强调，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础，美国应恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，恪守在台湾问题上向中国作出的政治承诺，把拜登总统有关美国不支持“台独”的表态落到实处，停止借涉台问题搞政治操弄，搞以台制华。