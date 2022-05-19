江苏宿迁提高三孩家庭首房公积金贷款额

江苏宿迁市住房和城乡建设局昨天（5月18日）联合市发改委、资规局、税务局、人行宿迁支行、银保监会、住房公积金管理中心等七个部门制定出台房地产相关措施，其中包括按照国家政策生育二孩、三孩的家庭，申请住房公积金贷款购买首套住房的，住房公积金贷款最高额度分别提高5万元（人民币，下同，约1万新元）、10万元，以更好满足刚需及改善性住房的贷款需求。

根据澎湃新闻报道，江苏宿迁市出台的《关于促进中心城区房地产平稳健康发展的若干政策措施》优化用地供应政策，缩短房企开发建设周期。其中提到，竞买保证金按起拍价的20%缴纳；土地出让金可实行分期缴纳，土地出让后1个月内缴纳金额不低于50%，6个月内缴纳金额不低于70%，1年内全部缴清。房企可凭《成交确认书》《土地出让合同》等土地权属证明文件资料和书面承诺，办理《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。

同时，《措施》缓缴涉房相关税费，规范预售资金监管制度。房企可依法申请办理延期缴纳税款、缓缴城市基础设施配套费、缓缴物业维修资金。在预留确保完成本项目顺利交付使用的资金后，超出监管额度的资金房企可申请优先在市域范围内调剂使用。房企可以利用银行出具的保函替代监管资金。

《措施》也加大金融信贷政策力度，支持购房者合理消费。对居民首次购房执行最低首付比例或参照公积金首付比例执行。对已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买商品住房，执行首套房贷款政策。缴存人及配偶在宿迁本地购买住房的，办理购房提取后，可再申请住房公积金贷款。

其中，单缴存职工住房公积金贷款最高额度调整为40万元，双缴存调整为60万元。申请住房公积金贷款购买住房的，首付款比例均执行20%。申请住房公积金贷款购买首套住房的中低收入家庭，贷款额度计算的倍数由10倍调整为15倍。按照国家政策生育二孩、三孩的家庭，申请住房公积金贷款购买首套住房的，住房公积金贷款最高额度分别提高5万元、10万元。

《措施》还调整商品房备案规模，完善商品房价格备案管理。规定首次申请价格备案的商品房项目，要合理确定整盘均价，备案规模由不低于5万平方米调整为不低于1万平方米。房企可以结合市场变化情况，在保持整盘均价不变的情况下，自主确定每次申请备案楼栋的“一房一价”。

《措施》还提到，因疫情等客观因素影响，房地产开发项目用地未能如期开工和竣工的，可申请延期不超过一年；延期开工和竣工违约金可适当下调；延期交付的商品房，交付期限可顺延不超过90日。

