中国外长王毅昨天（19日）在金砖国家外长视频会晤上说，中国提议启动金砖扩员进程，并强调中国坚持动态清零是对中国人民负责，也是为世界担当。在乌克兰危机课题方面，王毅认为制裁施压解不开欧洲安全困境。

中国外交部在网站上公布，王毅在会上说，中国提议启动金砖扩员进程，探讨扩员标准和程序，逐步形成共识。这有助于展现金砖国家开放包容，回应新兴市场国家和发展中国家期待，也有利于提升金砖国家的代表性和影响力，为世界和平发展做出更大贡献。与会外长们支持推进金砖国家扩员进程，表示将就此开展进一步讨论。

此次视频会晤由王毅主持，与会者包括南非外长潘多尔、巴西外长弗兰萨、俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长苏杰生。

王毅强调，中国坚持动态清零总方针，旨在以最快速度、最低成本阻断疫情传播，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，并说：“我们有充分信心打赢这场疫情防控硬仗，为全球早日战胜疫情作出更大贡献。”

在乌克兰课题上，王毅说，乌克兰危机仍在延宕。中国立场一以贯之，那就是劝和促谈。输送武器换不来乌克兰的和平，制裁施压解不开欧洲安全困境。国际社会应当为实现和平汇聚合力，各方要以实际行动为冲突降温，而不是火上浇油。中国支持并期待俄乌双方克服困难，继续和谈，呼吁北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话。

他也说，中国反对将国际经济金融合作武器化，反对胁迫别国选边站队。危机正在冲击国际贸易正常开展和产业链供应链稳定，威胁全球粮食、能源、金融安全。要努力减少外溢效应，特别是支持脆弱的发展中国家渡过难关。要警惕借俄乌冲突挑动集团对抗，这将对全球安全稳定造成严重威胁。金砖国家在乌克兰问题上应继续坚持独立自主、客观公正，为和平发声，为和平尽力。

王毅强调，在国与国相互依存的今天，追求“绝对安全”“独享安全”行不通，必须超越你输我赢的冷战思维，尊重保障每一个国家的安全，以对话取代对抗，以协商取代胁迫，以结伴取代结盟，以共赢取代零和。要践行真正的多边主义，反对各种单边制裁和长臂管辖。要把安全不可分割原则落到实处，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。金砖国家应继续坚持独立自主、客观公正，为和平发声，为和平尽力，支持俄乌双方通过对话谈判实现和平。

他也强调，要抵制个别国家构建“小院高墙”、打造“平行体系”分裂世界，倡导互利共赢，建设开放型世界经济，营造共同发展的有利环境。

王毅也说，“小圈子”解决不了全球面临的“大挑战”，“小集团”适应不了当今世界的“大变局”。应坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，确保国际大事由各国共同参与，国际规则由各国共同制定，发展成果由各国共同享有。全球治理体系要由大家一起建设完善，没有哪个国家或者集团有权搞“一国独霸”或“几方共治”，更不能以任何理由把其他国家排除在外。金砖国家要顺应世界多极化和国际关系民主化的历史潮流，倡导共商共建共享的全球治理观，提升发展中国家和新兴市场国家在全球治理中的发言权。