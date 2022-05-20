加拿大禁止华为及中兴参与5G网络建设

加拿大今天（20日）宣布将以存在国家安全疑虑为由，禁止在国家5G无线网络建设中使用中国华为和中兴通讯的产品和服务，成为五眼联盟最后一个将中国通讯公司排除在外的成员国。

综合路透社和法新社报道，加拿大工业部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）和公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）今天在渥太华的新闻发布会上宣布上述消息。

商鹏飞说，根据这项计划，已经安装华为和中兴设备的供应商将被要求在2024年6月前停用并拆除，否则将不会获得补偿；使用华为和中兴4G设备的供应商则必须在2027年底前拆除。

商鹏飞说，这项计划是在安全机构进行全面审查，并与盟友进行协商后才决定的。

除了禁令外，门迪奇诺说，加拿大将起草新的立法，以保护关键的金融、电信、能源和运输基础设施免受网络威胁。

加拿大这几年来一直在审查国内5G技术建设和网络接入，并一再推迟原本预计在2019年就作出的这项决定。五眼联盟的其他国家包括美国、英国、澳大利亚和新西兰均已禁用华为和中兴的5G设备。

美国警告，让中国科技企业掌握并进入国家关键电信基础设施的管道将有安全隐患，这类管道可能会被用来从事间谍活动。华为与北京当局都驳斥这种说法。

加拿大曾在2018年9月首次宣布将审查采用华为设备可能对国家安全造成的威胁，不过在同年12月，华为首席财务官孟晚舟因美国的逮捕令在加拿大温哥华被捕并引渡到美国，造成了加拿大与中国的长期争端，最终在去年9月孟晚舟被释放后结束。

现在，中国和加拿大之间的外交紧张局势已经有所缓解。周三，加拿大称中国取消了对加拿大油菜籽进口的三年限制，但今天的这项宣布令两国关系再蒙上新的阴影。