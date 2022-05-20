英运动员注射兴奋剂 中国田径接力队补获东奥铜牌

国际奥委会19日在洛桑召开执委会，宣布中国田径男子4x100米接力队递补获得东京奥运会铜牌，由苏炳添、谢震业、吴智强和汤星强组成的中国队共有六种方式获得这枚奖牌。

据新华社报道，根据国际奥委会奥运奖牌重新发放的步骤，在国际奥委会官宣之后，递补获得奖牌的运动员将收到所属国家（地区）奥委会的通知，然后选择领取方式。

这六种仪式是：在下一届奥运会，在青奥会，在国际奥委会总部或奥林匹克博物馆，在国家（地区）奥委会相关活动上，在国际单项体育组织相关活动上以及私人仪式。一旦运动员确定了一种颁奖仪式，国际奥委会将会同相关国家（地区）奥委会，在一年之内（除非选择在下一届奥运会领取奖牌）举行奖牌重新发放仪式。

在去年进行的东京奥运会男子四乘100米决赛中，由苏炳添、谢震业、吴智强和汤星强组成的中国队跑出37秒79的成绩，位居第四，意大利队、英国队和加拿大队分获前三名。

国际体育仲裁法庭（CAS）今年2月18日发布公告，认定英国短跑运动员奇金杜·乌贾在东京奥运会期间违反了反兴奋剂条例，乌贾在东京奥运会男子四乘100米接力决赛和男子100米比赛中取得的成绩都被取消，英国队在东京奥运会男子四乘100米接力决赛中获得的银牌也被剥夺。加拿大队递补获得银牌，中国队递补获得铜牌。这也是中国男子四乘100米接力队在奥运会上获得的首枚奖牌。