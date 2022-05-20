消息：中国寻求进口更多俄罗斯石油补充战略储备

就在欧洲研究禁止进口俄罗斯原油之际，消息人士透露，中国正在寻求通过进口更多俄罗斯石油以补充战略石油储备。

据彭博社报道，知情人士透露，中国正在与俄罗斯磋商进一步进口俄油事宜。这部分原油将用于充实中国的战略石油储备，磋商目前仅限政府层面，石油公司甚少直接参与。

受俄罗斯入侵乌克兰影响，油价今年以来上涨，但为了避免损害自己的声誉或担心遭到金融制裁的牵连，买家对俄油纷纷退避三舍，导致俄油价格下挫。这为中国提供了低价买入俄油以充实战略储备的机会。一般在发生紧急情况或供应突然中断期间会动用战略石油储备。

一位知情人士称，潜在购油协议的规模或条款细节尚未确定，不保证协议定能达成。

美国和英国已承诺禁止进口俄罗斯石油，欧盟也在讨论采取类似措施，但俄油仍在流向印度和中国等有购买意向的买家。对于这些亚洲国家而言，价格低廉的石油来源让人难以抗拒，这也是中国为何继续购买伊朗和委内瑞拉石油的部分原因。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国炼油企业一直在悄然买入廉价的俄罗斯原油，尽管与此同时卷土重来的疫情抑制了这一全球最大原油进口国的消费。上个月表观原油需求同比下降6.7%，因严格的封控措施令数百万人滞留家中。尽管布伦特原油价格今年以来仍上涨逾40%，但疫情限制了油价的进一步走高。

中国不公开披露原油储备规模，但一些企业通过卫星等工具估测供应量。有预期显示中国目前商业和战略库存容量超过10亿桶。第三方预估也显示，由于疫情爆发，近期库存量增大。

数据和分析机构Kpler的高级石油分析师Jane Xie认为，中国仍有充实库存的空间，如果能以有吸引力的价格购入，那将是一个充实库存的好机会。

Kpler估计，中国整体库存为9.261亿桶，高于3月中旬的8.69亿桶，但仍较2020年9月创下的纪录水平低6%。相比之下，美国战略石油储备有7.14亿桶的储备能力，目前持有约5.38亿桶。

随着大型经济体从疫情中实现复苏，油价出现飙升，中国去年采取了历史性的行动平抑油价，出售了战略石油储备中的原油。该措施几乎没有持久性的影响，只是在消耗库存的同时，加大了中国需要在价格进一步上涨之际补充库存的可能性。

出售储备后不久，美国称中国以及印度和日本等其他主要亚洲石油消费国是协同释放战略石油储备行动的参与国。不清楚当时中国是否作为美国牵头行动的一部分进行了紧急投放。