韩总统室官员：印太经济框架无意排除中国

韩国外交消息人士早前透露，韩国确定将成为创始成员国加入印太经济框架（IPEF），韩国总统办公室官员昨天（19日）说，美国主导的印太经济框架只是打造供应链同盟概念的合作平台，绝无要将中国排除在外之意，无需对此反应过激。

据韩联社报道，韩国总统办公室官员称，印太经济框架并无意将中国排除在外。全球供应链是相连的，高端科技领域技术外泄或知识产权、新商贸领域数字规范的缺失部分应通过制定国际规范来弥补，印太经济框架对此可发挥积极作用。

对于数字经济规范，这名官员强调，在众多国家愿意参加相关合作的情况下，韩国只有参与其中才能作为数字化领军国家发挥竞争优势。

这名官员透露，获悉美国总统国家安全事务助理沙利文已向中国明确表明印太经济框架将不会引发脱钩现象，尽管美中战略竞争持续，但美中贸易额不断增加，韩中贸易额去年也创新高，而这种趋势将延续下去。

对于韩美首脑会谈的两大议题之一的经济安全，这名官员说，要想妥善管理供应链，必须打造同盟机制，供应链同盟是经济安全的核心。就韩方通过与美方建立供应链同盟加深合作的理由，官员说，韩美共同追求自由民主主义并重视人权，韩美希望将民主主义同盟转型升级为技术同盟。

官员还说，韩中合作渠道很多，韩中能开展供应链双边合作。韩中正就自贸协定（FTA）进行后续谈判，重点在于通过双方经济合作有效管理供应链，韩中可在定期举行的FTA运营委员会会议上就共同关心的问题进行充分沟通。同时，通商交涉本部会做好准备，通过韩中FTA为稳定供应链制定合作框架。

韩国总统尹锡悦宣布将同美国总统拜登商讨借新经济框架加强全球供应链合作的方案当天，韩中外长举行了视频会晤，中国外长王毅的发言意在牵制韩美加深经济安全合作。王毅对韩国外长朴振说，中韩双方在数码经济、人工智能、新能源等领域各有优势，“要从各自共同利益出发，反对搞‘脱钩’‘断链’的消极倾向。分析认为，中国意在反对韩国加入印太经济框架。