李家超希望6月中完成改组立法和拨款程序

香港候任特首李家超正筹组港府新班子，李家超昨天在与立法会议员会面时强调架构重组的必要性，并希望能在6月中旬完成立法和拨款程序。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，李家超昨天分批约见立法会议员，新民党主席、立法会议员叶刘淑仪在会后透露，李家超向他们强调政府架构改组的必要性，特别是在统筹方面，并重申方案能让各政策局权责分工更加清晰，产生更大协同效益，加强统筹及指挥能力。

李家超候任办公室今天将派代表出席立法会“研究政府架构重组方案及相关事宜小组委员会”会议，详细介绍重组方案，回应议员提问和意见。他期望方案能得到议员支持并于6月中旬完成立法和拨款程序，让新政府架构可在7月1日正式实施。叶刘淑仪透露，今天的会议已预留最多6小时让议员提出问题。

候任办秘书长郑钟伟昨早率先约见立法会议员，讲解政府架构重组方案，据了解有20多名议员出席及交流意见，叶刘淑仪指郑钟伟提出疫情下处理尸体，当中已涉及五个部门的统筹，增设的副司长可减轻司长的工作量，及加强统筹协调跨部门协作工作，如出席和主持委员会可交给副司长。新思维主席、立法会议员狄志远透露，他在会上质询政府会否有指标量化增加人手后的施政效能，但郑钟伟并未有具体回应。

香港行政会议17日已通过下届政府架构重组方案，新政府架构将变成“三司十五局”，其中政务司、律政司和财政司均增设副司长。李家超说，部分现有政策局需要处理庞大事务，分拆可以专注细化处理问题，产生协同效应，使权责更清晰。