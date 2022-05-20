萧美琴：美国支持台湾参加世卫大会讯号强烈

世界卫生大会（WHA）22日至28日于瑞士日内瓦召开，13国提案支持台湾与会。台湾驻美代表萧美琴今天说，美国强烈支持台湾参与WHA讯号明确，也积极帮台湾进洽，愿意支持与关心台湾的国家正在增加。

据联合网报道，萧美琴今天说，她非常谢谢美国总统拜登13日签署国会一致通过、支持台湾参与世界卫生组织（WHO）与WHA的法案。过去一年来，国务院在国务卿布林肯（Antony Blinken）领导下，大大小小单位都非常积极帮台湾争取世界各国支持，包含美国驻他国大使馆。

萧美琴指出，美国强烈支持讯号非常明确，但世卫内不是只有美国一个国家，美国非常积极扩大自身影响力，在世界各国帮台湾进洽。

她说：“我们感受到各国对台湾的支持度，包含愿意支持、愿意关心的朋友人数，也正在增加当中。”

拜登20日至24日访问韩国与日本，进行上任以来首趟亚洲行，预计在东京期间宣布成立由美国主导的“印太经济架构”（IPEF）。

有分析说，IPEF不会纳入台湾。萧美琴对此回应，这是一个不断发展的过程，台湾用适当方式参与IPEF，相信美方许多朋友都会给予支持。布林肯也已经在国会听证会上表达，任何人都不会被排除，包含台湾。

萧美琴指出，她相信IPEF有一些参与机制，台湾会持续密集与美方沟通，相信会找到一个让台湾可以有意义在印太地区经济当中贡献的方式。