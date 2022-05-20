分析：快手和京东健康有望加入恒指成份股

香港恒生指数公司今天将公布季度检讨结果，恒生指数可能纳入更多科技股和医疗保健股，以更好地反映新经济部门。分析师称，包括直播巨头快手、药店运营商京东健康在内的股票有望纳入恒生指数。恒生指数正在扩容，以更平衡地代表香港股市。

据彭博社报道，彭博行业研究分析师Marvin Chen在报告中写道：“科技，医疗保健和消费类股可能仍是恒生指数未来纳入的主要对象，预计这三个行业可能有三至六支股票净加入恒指。”

他提到科技股快手和百度，医疗保健公司京东健康和药明康德，以及家电制造商海尔智家可能被纳入。

此次成份股检讨正值恒生指数的关键时刻。由于担心中国清零防疫政策的负面影响以及美联储紧缩货币政策，恒生指数今年以来已下跌14%。科技股受到的冲击尤其严重，虽然中国高层一再表态支持平台经济，但行业监管的不确定性仍然存在。

中金分析师在报告中写道，基于市值和行业代表性的考虑，百济神州、中芯国际、翰森制药、哔哩哔哩和中国燃气也是恒指潜在纳入对象。恒生指数目前由66支成份股组成。

虽然恒生指数公司去年表示目标到2022年年中将恒指成份股数量增加到80个，但独立研究平台Smartkarma的分析师弗雷塔斯（Brian Freitas）预计将这一期限可能推迟到今年底。

