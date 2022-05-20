中国央行下调五年期以上LPR至4.45%

中国人民银行今天宣布将五年期以上贷款市场报价利率(LPR)从4.6％下调15个基点至4.45％，以降低抵押贷款的成本，这也是中国今年第二次下调LPR。

据中国央行消息，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，五年期以上LPR下调至4.45％，一年期LPR则维持不变在3.7％。

彭博社报道称，此次五年期以上LPR降幅为2019年以来最大，接受彭博社调查的大多数经济学家都预测会下调五至10个基点。上一次中国下调LPR是在今年1月。

在中国，大多数新的和未偿还的贷款都是基于一年期的LPR，而五年期的利率影响着住房抵押贷款的定价。贷款利率的降低将有助于降低企业和消费者的借贷成本，并可能促进对贷款的需求，支持经济活动。

中国国务院总理李克强前天在云南与12个省政府负责人召开座谈会，重申支持平台经济、数字经济在境内外上市融资，并保持楼市平稳健康发展，释放出对这两个领域进一步松绑的信号。这是李克强本月来第三次就“稳增长、保就业”召开会议。

过去一周，中国官方分别对楼市和互联网行业释放利好消息。中国央行上星期日（15日）宣布下调首套房贷利率下限。中国副总理刘鹤本周二（17日）也在全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会上，表明支持数字企业在国内外资本市场上市。