上海通报三起隔离管控区外阳性病例

在上海市逐渐放宽疫情管控措施后，上海今天（20日）通报三起在隔离管控区外发现的无症状感染者病例。

综合中国新闻网和澎湃新闻报道，上海市卫生健康委副主任赵丹丹今天在疫情防控新闻发布会上通报，上海新增88起本土冠病确诊病例和770名无症状感染者。

88起确诊病例中，17起在闭环隔离管控中发现，71起为无症状感染者转归确诊病例；770名无症状感染者中，767人在闭环隔离管控中发现，三人在相关风险人群筛查中发现。

据赵丹丹介绍，这三名无症状感染者都是在青浦区徐泾镇发现，市、区疫情防控应急处置机制已开展流行病学调查、采样检测和防控管理，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。截至今天早上8时，所有密切接触者均已落实管控，核酸检测结果均为阴性。

另外，赵丹丹还通报，根据国务院联防联控机制有关要求，上海市疫情防控工作小组决定将青浦区徐泾镇迮庵村杨巷西区列为中风险地区，其他区域风险等级则不变。

据青浦区副区长张彦介绍，徐泾镇迮庵村杨巷西区属于农民自建房小区，共有53栋农民自建房，居民共537户、898人，目前小区已实施封闭管理，全体居民严格落实“足不出户、服务上门”，并对小区内公共场所开展高频次环境消杀。

张彦还说，区政府将通过“集采集配+保障性快递”的方式，将徐泾镇两个超市作为保供单位，通过集采集配的方式做好日常生活物资保障，同时落实保障性快递，所有快递物品六面消杀、静置半小时后，由志愿者派送上门。