厦航回应飞行员跳楼：确有此事但与网传情况不符

对于网传“厦门航空飞行员跳楼”的消息，厦航工作人员回应说，确有此事但与网传情况不符。

据看看新闻KNEWS报道，厦门航空公关部的一位工作人员说：“不算谣言，但也不是网传的情况。是偶发事件，有一个礼拜了。”他透露，此事警方正在调查中，后期或许会发布官方通报。

“厦门航空飞行员跳楼”的消息近日在中国互联网平台上流传，消息称，厦航一位90后飞行员跳楼，事件在隔离期间发生。有网民称，中国航空业受疫情冲击，飞行员收入大幅下降，这名年轻飞行员应该是遇到财务困难所以自杀。

厦门航空成立于1984年，总部位于中国东南沿海的福建省厦门市，是中国首家按现代企业制度运行的航空公司。厦门航空现已成为中国民航保持盈利最长的航空公司，也是自1987年以来，全球唯一实现连续35年盈利的大中型客运航空公司。

但中国民航局5月18日发布《2021年民航行业发展统计公报》显示，疫情2021年对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期。据初步统计，2021年，全行业累计实现营业收入7529.2亿元（人民币，下同，1546.35亿新元），比上年增长21.5%；亏损842.5亿元，比上年减亏187.1亿元。

受疫情影响，飞行员飞行时间大幅减少。据报道，不少飞行员长达一个月没飞，出勤时长大幅下降，收入降低。根据2021年各公司年报，中国主要的上市航空公司中，南方航空、中国国航等多家航空公司均有不同程度亏损。

民航客流下降，但货运市场蓬勃发展。2021年，南航货运收入198.87亿元，比上年同期上升20.58%；国航货运收入为111.13亿元，同比上升29.93%。

据报道，无法飞行的客运飞行员想要转行开货机，相当于跳槽。由于培养飞行员的成本高昂，跳槽的巨额赔偿和档案被扣留的风险，留在家里的飞行员们目前只能静静等待。