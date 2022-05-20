小米一季度调整后净利降52.9%

小米集团发布一季度财报，第一季度调整后净利润28.6亿元（人民币，下同，5.87亿新元），同比下降52.9%；第一季度营收733.5亿元，同比下降4.6%。小米港股股价5月20日一度涨5.7%。

据第一财经报道，财报显示，2022年第一季度，小米集团智能手机业务收入为人民币458亿元，全球智能手机市场出货量为3850万台。本季度，全球智能手机ASP达到人民币1189元，同比增长14.1%。根据Canalys数据，2022年第一季度，全球智能手机出货量保持第三，市占率达到12.6%。

财报显示，2022年第一季度，小米集团IoT与生活消费产品收入达到人民币195亿元，同比增长6.8%。本季度IoT与生活消费产品业务的毛利率达到15.6%，创单季度历史新高。

财报电话会上，小米总裁王翔介绍，疫情对生产与物流产生非常大的影响，上海疫情叠加线下门店关闭影响到消费者的购买欲望。小米是国际化公司，疫情的影响终将反映到全球业务中来，也造成业绩上升的困难，但有信心疫情终究会过去。

另外，王翔说，目前经济形势、疫情形势、国际形势都存在非常多的不确定性，一季度所面临的挑战主要是疫情突变与芯片供应问题。预计2022年全球半导体的供应不会有问题，甚至会出现过剩情况，二季度芯片严重短缺的问题将会逐渐改善，但这也要看疫情的发展以及国际形势的变化。