中国最高检决定逮捕江西省人大常委会原副主任龚建华

早前被“双开”（开除中共党籍和公职）的中共江西人大常委会原副主任龚建华，已被中国最高人民检察院逮捕。

据中国最高人民检察院官方微博今天（20日）消息，龚建华涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对龚建华作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

中共中央纪委国家监委网站本月10日披露，龚建华被指控背离“两个维护”，组织“小圈子”“小团伙”，搞“七个有之”，污染政治生态，私下操作劳模评选事宜，将党和国家的荣誉私相授受，违反中共中央八项规定精神，因此决定给予龚建华开除党籍和开除公职处分。

龚建华去年11月被宣布主动投案正接受调查，是2017年中共十九大以来江西官场落马的“第四虎”，也是继涉虚拟货币挖矿被“双开”的江西政协原副主席肖毅之后，第二名被查的江西抚州原市委书记。

官方简历显示，龚建华出生于1962年，南昌县人，仕途从未离开过江西。他曾在家乡南昌工作多年，历任南昌市副市长，南昌市委常委、政法委书记，南昌市委副书记、副市长等职，2006年底升任宜春市长，后改任抚州市委书记。

2014年9月，龚建华晋升省委常委，兼任江西省委秘书长一职，2015年改任南昌市委书记；2017年1月，龚建华转任江西省人大常委会副主任，后兼任江西省总工会主席，至去年11月主动投案。