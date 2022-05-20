中国调降LPR提振经济憧憬 陆港股市上扬

中国大幅调低五年期LPR，释放稳定房地产市场和经济的信号，提振投资者情绪。A股主要指数震荡走升，上证综指迈向一个月最高收盘位；恒生科技等港股指数在隔夜中概股走势带动下，涨幅更大。

据彭博社报道，周五亚洲股市整体偏暖，外资流入A股势头积极。北京时间10时12分，外资通过陆股通净买入A股逾68亿元人民币，迈向五周来最大。

中国五年期LPR大幅降息15个基点，为四个月来首次下调。A股主要股指早盘涨幅均一度超过1%，其中创业板指数一度扩大至逾2%，短暂摸高后回吐部分涨幅。恒生科技指数最大涨幅超过4%，隔夜追踪中概股的金龙中国指数收于两周高点。

中国央行上周日宣布降低首套房贷利率下限，以提振萎靡的房地产市场，中国总理李克强周三称新举措能用尽用、能出尽出。LPR大幅调降有望降低居民购房承担的利息费用，为受到去杠杆和疫情双重打击的房地产市场输血。

群益证券分析师林静华说：“从LPR降息可以看出政策对经济的支持。”但她也指出，目前经济面临的最大困难是防疫造成的消费低迷，尚未看到好转迹象。

LPR调降一度带动地产板块上涨，彭博中资地产指数周五最大升1.4%，但当前已经抹去涨幅并掉头下跌。上证房地产指数也随之走弱。多只境内地产债仍然上扬，“20融创01”等涨幅居前。