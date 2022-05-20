国民党称台湾面临“四高”压力让人民辛苦

台湾总统蔡英文今天（20日）就职六周年，台湾在野国民党今天提台湾当前面临“四高”压力，并批评蔡英文只喊出漂亮口号没有解决问题，让人民继续背负痛苦压力。

据台湾《联合报》报道，国民党副秘书长兼文传会主委王育敏今天在记者会上说，台湾目前面临“四高”压力，包括痛苦指数创10年新高、房价逾九年不吃不喝才能买房、物价创九年半新高、青年失业率创去年9月以来新高。

他说，今年3月台湾“人民痛苦指数”高达6.93％，逼近7％，是近10年新高，疫情还没到达高峰，人民痛苦指数就已近达顶峰。

王育敏进一步称，根据内政部不动产资讯平台最新资料，2021年第四季全台房价所得比达9.46倍，追平统计以来新高，民众平均要不吃不喝超过九年才能在台湾买房。房仲业者进一步依据相关数据统计，以六都20至30岁的八年级生来看，在桃园、台中、台南、高雄，约要不吃不喝三至四年才可存到买房头期款，新北市需不吃不喝五年，台北市更需不吃不喝八年以上。

物价方面，他说，主计总处公布今年4月消费者物价指数（CPI）年增率3.38%，不仅连续九个月“破2”通膨警戒线，更是连续两个月破三，续创九年半新高；其中，外食费年增率更扩大为5.56%，刷新13年四个月纪录。

台北市议员参选人柳采葳称，青年失业率居高不下，让年轻人对未来充满危机感。根据主计总处统计，今年3月份20至24岁青年失业率高达12.48%，不仅是自去年9月以来新高，也较去年同期增加0.63个百分点，是所有年龄层中，失业率增加速度最快的族群。

柳采葳续称，台湾青年失业率高于美、加、英等国，显示台湾青年不仅要面对低薪困境，可能连领低薪的机会都没有，蔡英文的“让年轻人找到好工作”的承诺已成空头支票。

国民党批评，蔡英文六年的执政效果让人无感，足够生计、维持生活只是人民最基本、也是最切身的需求，但在“四高”的痛苦压力下，看不到政府解决问题的能力；就连面对疫情冲击，政府的防疫物资也准备不足，快筛、药物、疫苗大缺货，让台湾沦为染疫高风险地区，也让人民生存受到威胁。