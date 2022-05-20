特斯拉上海厂拟让员工待在闭环至6月中

知情人士透露，美国电动车巨头特斯拉计划让上海厂员工待在工厂闭环至6月中旬，并定期进行核酸检测。

特斯拉上海临港超级工厂自4月19日复工复产以来，开启了8000多名员工吃住睡在工厂的模式。复工行将满月，目前工厂仍采取单班制生产，闭环中的工人没有轮班，每天工作约12小时，做六休一。

据彭博社引述知情人士报道，现阶段特斯拉计划将这些员工转移到宿舍的闭环中直到6月中旬。

在闭环措施下，工厂员工只允许往返住宿地和工厂，并定期接受核酸检测。这项措施已在上海广泛使用，让这个金融与制造中心能在防控限制下逐步推进复工复产计划。

上述知情人士透露，特斯拉希望最快在下周重新开启双班制，以期让汽车零部件的供应变得更加顺畅，汽车生产可以恢复全天候运行。目前特斯拉正与上海市政府就现有和轮班工人的住宿问题进行谈判。其中一位人士称，他们可能被安置在临时宿舍或空置的隔离中心。

知情人士说，特斯拉早前希望能让大多数工人每天从家中乘车到工厂上班，但上海市区官员拒绝让员工往返住家和公司。

随着上海疫情逐渐放缓，复工复产计划也正逐步进行，上海临港新片区党工委副书记吴晓华17日在记者会上介绍，特斯拉上海临港超级工厂的产能利用率已经超过45%，临港汽车产业链的配套企业产能利用率达到50%左右。

特斯拉曾在本月早些时候预计，可能在5月中旬左右将产能提升至疫情前的水平。不过，供应链企业人士认为：“由于受复工复产条件限制，以及零部件产业链协同的影响，特斯拉整体产能利用率还有待提升。”