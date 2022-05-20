彭博：中国今年或投入5万亿美元刺激经济

中国各地不断爆发疫情，而抗疫封控措施严重冲击经济活动；估计今年将投入高达5.3万亿美元（7.30万亿新元）资金，为经济发展增加动力。

据彭博社报道，彭博根据今年以来宣布的货币和财政措施，计算出了这个数字，大约相当于中国17万亿美元经济总量的三分之一，但实际上还小于2020年的刺激规模。这预示着，如果经济走不出当前困境，更多投入可能随之而来：国务院总理李克强本周早些时候的表态就是个信号。

彭博经济研究中国经济学家曲天石说：“今年政策的支柱是财政支出和政府投资，而央行到目前为止只是发挥了辅助作用，还有大量空间来加强财政政策力度，这对支持经济增长效果更佳。”

彭博计算得出，2022年以来承诺的财政支持规模为35.5万亿元人民币（7.31万亿新元）。笔者将中国的一般预算支出，地方政府发行专项债券募集的资金，以及税费减免一起加总。货币政策支持包括央行释放的数千亿元流动性，其中包括政策性贷款，下调银行存款准备金率，以及在疫情期间帮助小型企业和绿色项目的低息贷款。

虽然当局表示致力于实现今年增长5.5%左右的经济目标，但高层领导人也明确表示将坚持疫情动态清零方针，这导致经济学家怀疑两个目标能否兼顾。

渣打大中华区首席经济学家丁爽说：“如果经济继续快速滑坡，中国可能需要更多支持。”