消息：TikTok拟进军游戏业务 已在越南测试

知情人士消息称，字节跳动旗下“抖音海外版”TikTok计划大举进军游戏领域，让用户可以在其视频共享应用上玩游戏，目前该项新业务已经在越南展开测试。

据财联社报道，知情人士说，字节跳动旗下的TikTok计划在东南亚更大范围内推出游戏。这一举措最早可能在今年第三季度出台。TikTok公司人士在致媒体的声明承认，该公司已经通过与第三方游戏开发商和Zynga等工作室的合作，测试将HTML5游戏引入其应用程序。

目前，TikTok在全球大多数市场都没有上架游戏，目前似乎只在美国发布了几款小游戏，包括Zynga的一款音乐和舞蹈挑战游戏“Disco Loco 3D”，以及引导玩家通过线上种菜为非营利组织Feeding America捐款的小游戏“Garden of Good”。

知情人士说，虽然该公司将从比较简单、时间消耗较短的迷你游戏开始，但它在游戏领域的目标不止于此。

在越南，TikTok需要获得官方许可才能在其平台上上架游戏，因为越南当局限制含有赌博、暴力和性内容的游戏。不过，消息人士称，由于计划推出的游戏并不存在此类争议，上架过程预计将顺利进行。

另一名消息人士称，TikTok可能会在游戏中插入广告，然后由字节跳动和游戏开发商进行广告收入分成。

作为全球最受欢迎的短视频App之一，TikTok目前的每月活跃用户已经超过10亿人。而在其平台上展示各种游戏，将大幅提高广告收入，同时也会增加用户在该App上花费的时间。

越南拥有年轻化的人口结构，70%的人口年龄在35岁以下。对于TikTok、Facebook以及Alphabet公司旗下的YouTube和谷歌等社交媒体平台来说，无疑是一个有吸引力的市场。

TikTok进军游戏领域，反映了大型科技公司为留住用户所做的类似努力。早在2016年，Facebook就在其平台上推出了即时游戏，流媒体公司奈飞（Netflix）最近也在其平台上添加了游戏。