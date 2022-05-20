中国多城宣布首套房首付降至两成

5月以来，中国楼市调控放松的节奏明显加快，多地接连密集出台楼市调控政策。其中，为支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，对首套房首付比例的调整成为放松政策的重点之一。

据中新财经报道，梳理发现，仅在最近两天，便有多个城市“官宣”首套房首付比例最低降至20%。比如，阜阳市房屋管理局网站18日消息，阜阳市出台《关于应对疫情影响促进房地产市场良性循环和健康发展的措施》，其中明确首套房首付比例最低降至20%。

除此之外，宁夏银川、山东泰安和江苏宿迁都发布了类似政策。

“两成首付”的出现，最早可追溯到2月，菏泽、重庆、赣州、佛山和南通等城市率先进行了商业银行贷款首付的下调。

彼时，各地的楼市放送政策主要局限于房贷利率调整等政策，在易居研究院智库中心研究总监严跃进看来，对于住房交易数据的刺激其实是不到位的。而从实际过程看，降低首付是最好的措施。

严跃进指出：“观察2014至2015年全国各地的政策，也基本上是因为首付比例降低才破解了去库存的难题，所以当前首付降低的做法是符合预期的。”尤其是在2021年房贷集中度政策下，两成首付的做法非常少。而且从房地产贷款政策看，两成首付明显是一个宽松的政策，信号意义非常强。

早先时候，首付比例的下调多发生在三四线城市。而随着楼市放松力度的加大，越来越多的更高能级城市也进入到“两成首付”队伍中来。

尤其是在4月底，中央政治局会议定调楼市，提出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展”后，各地楼市政策进入密集优化期。

业内普遍认为，预计各地将继续加大信贷支持力度，降首付、降房贷利率，同时适度优化调整限购、限售、限价等政策，促进住房销售回暖。