Telegram强调不删涉人权讯息 昨涌现千条起底讯息

早前社交媒体Telegram公司强调不会答应删除有关言论自由或限制人权言论后，据悉昨天（19日）一日之间Telegram涌现千条“起底”讯息，绝大部分未被删除。

据网媒“香港01”引述Telegram频道资料报道，在传出港府正研拟禁用Telegram之际，“起底”讯息泛滥情况加剧，周三一日之间又涌现出900多条“起底”讯息，昨天更出现1000条以上，是过去七个月的1.4倍，部分讯息已被删除，但之后又会重现，无法完全遏制。

港媒17日引述消息人士报道称，个人资料私隐专员公署近月发现违规“起底”讯息再次出现，大多发放来自台湾用户。公署一再要求Telegram公司采取行动删除相关讯息，但获得的正面回应越来越少，由以往百分百的回应率，降至两三成，甚至是近期的零回应。

消息透露，当局已向Telegram公司发出“最后通牒”，如短期内仍不获得妥善回应，删除有关违规讯息，港府计划向本地互联网供应商颁发禁令，令用户无法连接Telegram。据悉，港府估计目前大约有10多万香港用户，仍持续活跃使用Telegram应用程式。

不过由于Telegram在港没有办事处，在采取行动时未能直接到位。因此有建议规定有一定数量用户的通讯软件公司，必须在港设有办事处，否则不能使用，但这需要立法规定。

Telegram发言人沃恩（Remi Vaughn）周三回应媒体相关提问时说，对港府的相关计划感到惊讶，并强调公司一向禁止“起底”内容，但也重申不会答应任何有关政治审查或限制人权的请求。