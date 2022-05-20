回应国民党批评 民进党承诺继续稳健执政

针对台湾在野国民党批评总统蔡英文只喊出口号没有解决问题，执政民进党回应称，民进党政府过去两年已推动“纾困振兴护经济”等四大面向政策来照顾全民安稳生活，并承诺民进党政府未来将持续稳健执政。

台湾总统蔡英文今天（20日）就职满六周年，国民党今天召开记者会称，当前台湾面临痛苦指数高、房价高、物价高、青年失业率高“四高”压力，但蔡英文只会喊出漂亮口号，没有解决问题的能力。

根据台湾民进党发布的新闻稿，民进党发言人林静仪称，过去两年多来面对疫情挑战，民进党政府努力推动“纾困振兴护经济”、“加薪减税惠全民”、“育儿长照国家挺”、“租屋补贴再加码”四大面向政策，来照顾全民安稳过生活。

她说，面对疫情挑战，民进党政府不但努力做好防疫措施，也提出纾困和振兴方案刺激内需提振经济，如三倍券和五倍券的发放，使得餐饮业去年10月的营业额终止连续五个月的负成长。

林静仪说，为了减轻民众生活负担，政府推动了“加薪减税”等政策，包括连续六年调涨基本工资，借以推动消费支出和经济成长；在税制改革方面，政府也优化税制，调高所得税四大扣除额，大幅减轻育儿、上班族和弱势家族的税赋。

在育儿长照政策方面，她说，政府持续加码育儿津贴，扩大不孕症辅助、提高两成“育婴留职停津贴”、增加两天政府辅助“产检假”、“陪产假”等；大幅提升长照预算，积极布建普及长照服务等政策，为的是减轻年轻家庭的负担。

至于居住问题，林静仪说，政府除了继续兴建社会住宅，及推动包租代管的政策，在租屋补贴部分，预算编列从57亿元（新台币，下同，2.65亿新元）扩大到300亿元，还有运用闲置旅馆及公私有房舍，转型成社会住宅；让业者享有地价税、房屋税及租金部分营业税免征、修缮及租金差额补助；房客则可用市价五至八折租金承租。

她强调，民进党政府执政六年多来，从政策规划到推动落实，或许有些速度比较缓慢，有些未能一步到位，但都正稳健落实中，政府想要尽力达成台湾人期望的努力，相信社会大众可以了解体会，不会因为部分政党的政治口水与操作，而有所动摇。