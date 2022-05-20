工联会冀李家超重点解决香港“在职贫穷”问题

香港工联会今天（20日）联同立法会议员与第六届行政长官人选李家超会晤，工联会冀新一届政府能重点解决保障劳工、拓建土地及尽快通关三大问题。

据香港中通社报道，工联会说，希望下一届政府在加强劳工保障、解决在职贫穷方面制定更精准的政策。必须通过优化最低工资政策、进一步检讨外判制度、创造优质职位等，增加打工者的收入，从而纾缓在职贫穷。

由于贫穷人口超过165万，疫下基层市民收入不增反减，公屋平均轮候时间增至6.1年，创23年以来新高。工联会认为，新一届政府需要尽快加快落实“北部都会区”与“明日大屿”规划，重新兑现“三年上楼”承诺。

工联会并促请下届政府坚持“动态清零”，以防范可能出现的第六波疫情，为达成“通关”目的；也需订立“通关”条件及时间表，以恢复两地就学、就业及家庭正常往来。若初期未能全面开放，建议将名额优先分配给有医疗需要的港人、跨境家庭及学童等。

工联会会长、立法会议员吴秋北会后面见媒体时说，工联会支持政府架构重组，令政策的实施和执行更有成效和结果，也愿意参与政府架构，希望新一届政府带领香港解决问题，重开新篇。

立法会议员邓家彪说，香港失业率上升至5.4%，他呼吁打工者要恢复信心，工联会将尽一切努力协助工友，包括职责培训、举办招聘活动、处理临时失业计划无故被拒的求助等。

根据《2020年香港贫穷情况报告》，香港贫穷人口多达165.3万人，贫穷率高达23.6%；当中接近一半是在职贫穷，在贫穷人口高达80.5%万。

