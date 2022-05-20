小米预计2024年量产汽车

小米集团发布了2022年第一季度财报数据。财报显示，小米集团一季度的研发支出达35亿元，同比增长16%，主要是研发人员薪酬增加及智能电动汽车等创新业务相关的研发开支增加所致。一季度小米在智能电动汽车等创新业务花费的费用为4.25亿元。小米正在为其智能电动汽车持续“加码”。

据界面新闻报道，今年3月小米汽车宣布造车进展超预期，新车预计在2024年上半年正式量产。截至目前，小米集团汽车业务研发团队规模已超过一千人。小米集团称，未来将继续在自动驾驶、智能座舱等核心领域拓展研发。

2021年3月30日，小米正式宣布进军智能电动汽车行业；4月1日，小米科技有限责任公司申请注册“小米汽车”商标；同年4月至9月，小米成立数百人规模的汽车团队，进行大量用户调研和产业链考察。5月，小米申请了“小米出行”、“小米智行”等六个造车相关商标，试图全面布局。7月小米集团的官网在两天共发布120个岗位，主要针对整车领域的造车人才。开始大范围社招。

而在小米汽车成立之前，小米汽车筹备组已经形成。其中，小米原大家电总经理李肖爽主要负责整车、供应链以及工厂相关的筹备工作；原参谋部副参谋长于锴负责座舱业务筹备；自动驾驶业务则归属在小米技术委员会，由技术委员会主席叶航军负责筹备。

与此同时，雷军也在频频接触汽车公司。公开信息显示，雷军曾在2021年6月初和7月初，分别两次参观了上汽集团下属的工厂。6月拜访了上汽通用五菱柳州新能源车生产车间；7月初则造访了上汽乘用车嘉定总部。

2021年9月1日，小米汽车有限公司正式成立，注册资本100亿元（人民币，下同，约20亿新元），雷军担任法定代表人、执行董事及经理，由小米通讯技术有限公司全资持股。按此计算，小米汽车项目从正式申请商标到公司注册完成共花了5个月。11月小米汽车落户北京经济区。

12月份，小米控股的生态链公司智米科技下场造车，前通用泛亚的电动汽车项目负责人马永东加盟，负责智米的整车业务，一时间，小米“双线造车”的传闻迅速得到外界的关注。随后，小米公关部总经理王化公开否认了“双线造车”，但确认了智米科技正在布局和电动汽车相关的工作，而智米科技的造车业务目前与小米汽车保持独立，这意味着，小米集团或许将一部分造车野心寄托在了智米科技身上。

2022年4月11日，小米位于北京经济技术开发区亦庄新城的造车基地开工建设。按照计划，小米工厂一期于2022年4月开工，2023年6月竣工；小米二期项目于2024年3月开工，2025年3月竣工。而小米首辆汽车会在2024年下线并实现量产，其中一期、二期的年产量均为15万辆。