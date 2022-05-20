上海临港规上工业企业全部复工复产

在中国上海疫情防控向常态化逐步转换之际，临港规上工业企业全部复工复产，而且今日落实了300亿元（人民币，下同，60亿新元）的投资，共37个重点项目签约落地，其中包括九个外资项目。

据第一财经报道，临港新片区5月20日举行“投资新片区 引领新发展”项目集中签约仪式，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山说，疫情没有改变全市狠抓临港快速发展的工作力度，没有改变市场主体投资临港、发展临港的坚定信心，没有改变临港如火如荼、只争朝夕的发展势头。

据介绍，临港新片区正在加快推动复工复产，截至5月20日，临港新片区规上工业企业315家全部实现复工复产。洋山特殊综合保税区及物流园区已复工实体园区运营企业201家，占仓储物流企业总量的87%。4月，临港新片区实现进出口额同比大增37.4%，1至4月累计进出口额达到571亿元，同比增长36%以上。

此次签约落地的37个重点项目，涵盖集成电路、生物医药、人工智能、智能新能源汽车、数字经济、保税研发等领域，涉及产业及城市投资项目270.92亿元、服务贸易类项目注册资本金58.64亿元。

揭牌两年多以来，临港新片区已签约项目1162个，涉及投资额6400多亿元。