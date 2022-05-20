陈时中坦言台湾参与WHA非常困难

世界卫生大会（WHA）将于本月22日举行，台湾至今仍未收到与会邀请函，卫福部长陈时中今天（20日）坦言，台湾要参与WHA将是一件非常困难的事情。

据台湾《中国时报》报道，陈时中今天说，台湾为参与WHA已努力很多年，台湾在世界的能见度也已提高，肯定台湾卫生贡献的国家也很多；不管是在提案、各国的议会，声浪都很大，不过台湾参与WHA是一件非常困难的事情，国际事务的参与不单要透过台湾的努力，也要靠理念相近国家的协助，说服越多国家，台湾获邀可能性就越高。

台湾总统蔡英文今天也透过面簿帖文说，台湾依然在努力申请加入WHA，虽然依旧困难，但在这两年间，有更多理念相近国家不断支持台湾加入，不仅是美国支持台湾的讯号强烈，今年跨国友台议会平台、欧洲地区“福尔摩沙俱乐部”共同主席领衔、包含欧洲议会在内致函世界卫生组织，强力支援台湾出席WHA和世卫组织会议。

蔡英文说，从基层到国际，全球公共卫生需要所有人一起携手努力，为了台湾的下一代，政府会更积极参与国际组织，和国际共同克服未来的公卫挑战。

美国国务卿布林肯前天（5月18日）强烈呼吁世卫组织（WHO）支持台湾以观察员身份参加WHA。布林肯说，台湾过去也曾以观察员身份与会；台湾在公共卫生领域的专业性、民主治理、疫情期间展现的韧性以及强劲的经济，都能为WHA的讨论提供可观的参考价值，没有合理的理由把台湾排除在外。

中国大陆外交部则要求美国“停止借世卫大会炒作涉台问题”，强调“任何打台湾牌，搞‘以台制华’的图谋，必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，注定以失败告终”。