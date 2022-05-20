下午察：香港政府为何要封锁Telegram？

港媒周二（17日）报道，由于“起底”（人肉搜索）行为猖獗，香港私隐公署正研讨设立黑名单，打算封锁多次发布起底资料的社交平台Telegram。

消息引发各方反应。一些专家认为封锁Telegram从技术上实现难度很大，还可能有损香港开放自由的形象。同时，也有许多普通网民感到好奇：众多社交平台中，港府为何要针对Telegram？

为何是Telegram

诞生于2013年的Telegram号称是“全球最安全的聊天软件”，它最大的特点在于用户可对对话内容进行加密传输，传输服务器高度分散在全球各地，对话内容不储存在云端，并支持设定聊天记录定时销毁。

换句话说，Telegram可以保护用户的私人对话不会受到来自政府、雇主等第三方的监控。这种强大的保密属性使Telegram成为全球各地社运、民运人士最为广泛使用的即时通讯软件，同时也给各国各地区政府的相关工作带来极大挑战，香港就是其中一个。

在香港2019年的反修例示威期间，就多次出现警务人员、亲北京人士及其家属的个人资料被上传到包括Telegram在内的社交平台。就连一些示威支持者和泛民人士也未能幸免。

在香港2019年的反修例示威期间，多次出现警务人员、亲北京人士及其家属的个人资料被上传到包括Telegram在内的社交平台。（彭博社）

香港高等法院那年就点名Telegram，禁止任何人在该平台发布言论鼓励或煽动暴力，意图造成人身伤害或损毁财物。有消息称，香港私隐公署自2019年起观察到，绝大部分的起底信息，是来自Telegram群组。

消息说，Telegram每星期都会新增逾200个起底信息，当中大部分涉及政治因素或社会运动，被起底人士包括政府官员、立法会议员，甚至一般市民。而有关违规信息，大多来自台湾用户。

香港政府去年修改法例，把未经批准将个人资料在网络上公开列为刑事罪。负责个人资料保密的私隐专员钟丽玲周一（16日）在立法会说，当局仍然收到不少相关投诉个案。去年私隐公署共发现842起，在起底刑事化后，就其中25起展开调查，与警方的联合行动中共拘捕六人，另有66起个案正进行调查。

消息人士说，私隐公署近月一再要求Telegram公司删除有关违规“起底”信息，但一直未获正面回应。除非Telegram公司短期有积极回应，否则将考虑首次引用《个人资料（私隐）条例》第66L条所赋予的权力，停止或限制市民连接相关平台信息发布入口，甚至限制整个平台。

消息称，除非Telegram公司短期有积极回应，否则香港当局将考虑停止或限制市民连接相关平台信息发布入口，甚至限制整个平台。（早报档案照）

就在官方宣称在考虑封锁Telegram之际，香港一名26岁的电脑技术员因在反修例期间利用Telegram频道发布了大量煽惑他人暴动等言论，昨天被重判入狱六年半，是涉及Telegram案件中判刑最重的一次，似与港府的表态形成呼应。

法官在判刑时称，频道内的帖文有呼吁他人对“蓝店”（指支持港警、港府的商家）、公共设施、警察宿舍等进行刑事损坏；煽动燃烧路障以堵路，放火扰乱秩序以支援四所大学的帖文，并附上教导制造汽油弹的信息；煽动堵塞机场和主要干道，呼吁他人参与三罢（罢工、罢课、罢市）等示威活动，煽动他人以腐蚀性液体、可燃性物品破坏警车等。

法官还特别指出，被告为涉案频道的唯一持有人及管理员之一，对频道内大量非法信息视而不见长达九个月，认为被告曾与他人达成犯罪协议发布煽惑信息。

Telegram的立场

Telegram公司发言人沃恩昨天应询时说，Telegram一直强烈反对共享个人隐私信息，禁止“起底”内容。公司也定期删除来自世界各地的“起底”内容，也会处理所有透过应用程序或电邮发送的举报。若当中包含非法色情或鼓吹暴力的信息等，将采取相应的行动。

但沃恩也说，任何与政治审查或限制人权有关的请求，例如涉及言论自由或集会权等，公司则不会禁止。该政策通用于每个国家或地区。

Telegram创始人杜罗夫（Pavel Durov）出生于俄罗斯圣彼得堡，他相貌英俊、年轻多金，身上有着浓烈的自由主义色彩。大学毕业后，他就和哥哥尼古拉一起创办了类似面簿的社交平台VK。

年仅38岁的Telegram创始人杜罗夫相貌英俊，身上有着浓烈的自由主义色彩。（Instagram）

2011年底至2012年初，俄罗斯爆发了一系列抗议普京再任总统的活动，讽刺批评普京的漫画在VK上疯传。俄罗斯政府要求杜罗夫查封这些反对者的VK账号，杜罗夫的回复却是一张吐着舌头的小狗，并补充说：“这就是我的答复。”

杜罗夫对抗政府的态度遭到了当局的报复，随后他不得不离开俄罗斯，成为“世界公民”，并开始了坚决捍卫个人隐私、言论自由的Telegram软件开发工作。

然而，Telegram的保密属性不仅让它大受社运人士的欢迎，也被质疑成为了“恐怖主义的温床”。但即便如此，杜罗夫也不放弃他对个人隐私保护的极致追求。

一名主持人曾在一场活动中问杜罗夫：“如果你知道恐怖分子使用你的平台，晚上能睡得好吗？”杜罗夫却答说：“我认为相比于对恐怖主义这种坏事而产生的恐惧，隐私以及我们的隐私权更重要！”

俄罗斯和伊朗都试图封锁Telegram未果

政府和Telegram之间缠斗，恐怕不只是香港面临的难题。

早年和杜罗夫结怨颇深的俄罗斯政府2018年曾以Telegram违反法律为由，开始封锁国内用户使用Telegram，但Telegram之后委托其他网络公司为俄罗斯用户提供服务，绕过限制。而当俄罗斯当局扩大封锁范围时，就连带影响俄罗斯用户访问其他与Telegram无关的网站。

当时有报道指，俄罗斯的行动甚至令当地科学研究员无法访问科学期刊的网站，影响研究进展。最后，莫斯科在2020年解除了对Telegram的封锁。

伊朗2018年也曾明令禁止使用Telegram，最后同样以失败告终。

此外，印尼2017年7月曾下令封杀Telegram，理由是担心极端分子利用这个可将信息加密的平台“宣传极端和恐怖主义”。杜罗夫之后通过与印尼政府积极沟通，答应杜绝恐怖宣传资讯传播，印尼才解除该应用的封锁。

封锁Telegram对香港的影响

根据香港01报道，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨以俄罗斯为例，指这些网络平台的IP地址会不断转换，不仅技术上难以实现封锁，还可能牵连其他网站，他因此怀疑港府限制令的效果。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨质疑港府封锁效果，并质问如果“起底”信息移师至其他社交媒体，是否会一并考虑封锁其他软件。（早报资料图）

方保侨还呼吁港府三思，并质问如果“起底”信息移师至其他社交媒体，政府是否会一并考虑封锁其他软件呢？方保侨因此建议，政府用义正辞严的方式，加紧要求Telegram移除相关“起底”信息更为实际。

不过，香港科技创新界立法会议员邱达根则认为，“起底”在香港已经刑事化，通讯软件须遵守当地律，Telegram没有按照私隐专员公署要求删除“起底”信息，就需要负起责任。

至于具体如何禁用Telegram，邱达根说，需要待当局研究，他提到印尼当时封锁是通过服务器。

除了技术上的难题外，有分析也担心，香港如果封锁了全球通用的社交软件，恐会影响其区域信息中心和国际金融中心的地位，也有损其国际化的形象和声誉。

彭博社在周二的报道中指出，Telegram是香港市民了解涉民主活动人士法庭案件最新情况的主要平台，如果真的被封锁，可能会引发民众对其公民自由进一步被侵犯的担忧。

报道也认为，封锁Telegram是北京持续对香港施加影响所作的努力的一部分。

根据港媒报道，尽管一些香港网民对封锁Telegram表示支持，但确实有不少网民认为应有选择使用社交媒体的自由，担心若这次禁了Telegram，未来会否再禁面簿、WhatsApp、IG等社交媒体，与中国大陆的互联网管制看齐，那香港就离“要VPN的日子不远了”。

一些香港网民对封锁Telegram表示支持，但也有不少网民认为应有选择使用社交媒体的自由。（彭博社）

对于这类担忧，港区人大代表、民建联立法会议员陈勇受访时强调，禁用Telegram不会影响到新闻自由和通讯自由，因为“媒体也不是靠Telegram起底（运作）”，且禁令并非为了保障政治人物，而是保障每一位市民。

陈勇还说，政府未必能百分百禁止Telegram，但希望通过此举以儆效尤。他以禁毒作比喻，称即使未必可以百分百禁止，“都还是要禁”。

香港最终是否会封锁Telegram，或能否封锁成功，目前要判断还为时过早。Telegram的确给政府治理带来不少麻烦，但香港作为国际都会，又是中国“一国两制”的活招牌，能否借鉴其他地方较为迂回的处理方式，在管理和开放中寻求更好的平衡，将备受注目。