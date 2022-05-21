中国国务院任命李家超为香港特首 七一就职

中国国务院总理李克强昨天（5月20日）主持召开国务院第七次全体会议，决定任命李家超为香港特别行政区第六任行政长官，于2022年7月1日就职。李克强说，相信李家超定能团结各界开创香港新局。

据中国官媒新华社报道，会议审议了香港特别行政区政府关于选举李家超为香港特别行政区第六任行政长官人选的报告，听取了国务院港澳事务办公室主任夏宝龙关于香港特别行政区第六任行政长官人选产生过程的汇报。

夏宝龙在汇报中说，选举严格依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和香港特别行政区有关法律规定进行，体现了公开、公平、公正的原则。李家超高票当选，体现了香港社会各界期望团结一致再出发的共同心愿。

李克强说，中央政府将继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，落实中央对特别行政区全面管治权，坚定落实“爱国者治港”，全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政，支持香港巩固提升国际金融、贸易、航运中心地位，加快打造国际创新科技中心，提升香港国际竞争力，发挥香港独特优势，更好融入国家发展大局，保持长期繁荣稳定。

他还说，相信李家超就任行政长官后，一定能够团结带领香港特别行政区新一届政府和香港各界人士，齐心协力、务实进取，开创香港发展新局面，续写“一国两制”成功实践新篇章。

另据中国央视新闻报道，李家超发表声明说，衷心感谢中央人民政府的任命，深感荣幸，亦知责任重大，将忠诚地、坚毅地肩负使命。

李家超称，将不负中央和香港市民所托，带领新一届特区政府按照基本法全面准确落实“一国两制”“港人治港”、高度自治的方针。

他还说，会克尽己任，迎难而上，致力为民解困，团结社会，同建充满活力、希望、发展机遇和关爱共融的香港。

国务院港澳办发言人昨天发表谈话，对李家超获得任命表示祝贺。

发言人说，李家超爱国爱港立场坚定，熟悉政府运作，勇于担当，务实有为，获得香港社会各界的广泛认同，受到中央政府的高度信任。

发言人表示，未来五年是香港从由乱到治走向由治及兴的关键时期，相信李家超定能广泛团结各方面贤能之士，组建一支爱国爱港、担当作为、精诚团结、为民服务的管治团队，带领香港社会踔厉奋发，砥砺前行。

发言人强调，中央政府将继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”“港人治港”、高度自治方针，全力支持行政长官和特区政府依法施政，支持香港防控疫情、发展经济、改善民生，巩固提升香港国际金融、贸易、航运中心地位，更好融入国家发展大局。

李家超本月8日在香港修改选举制度后的首次行政长官选举中以以九成九的得票率当选香港新一任特首。

当天的选举只有1461名选举委员会的成员有权投票。根据选举管理委员会公布的数字显示，共有1428人投了票，投票率为97.74%。唯一候选人李家超最终获得1416票当选，只有八人投了反对票，得票率为99%，是历届行政长官选举最高得票率的当选人。