中国证监会加大直接融资支持力度帮助受疫情影响企业

中国证监会昨天发布通知，提出23项政策举措，支持企业克服疫情影响，快速走出困境。举措包括加大直接融资支持力度、实施延期展期政策、优化监管工作安排、发挥行业机构作用等方面。

根据澎湃新闻报道，在加大直接融资支持力度方面，证监会《关于进一步发挥资本市场功能 支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（简称《通知》）提出了四项具体举措。

一是对2022年业绩受疫情影响严重地区和行业申请首发上市的企业，在符合板块定位及发行上市条件的前提下，经中介机构核查情况属实且不对持续盈利能力或持续经营能力构成重大不利影响的，相关审核或注册工作正常推进。

二是受疫情影响严重地区和行业企业申请北交所上市、全国股转系统挂牌的，实施专人对接、即报即审、审过即发。

三是受疫情影响严重地区和行业上市公司发行股份购买资产申请适用“小额快速”审核机制，在计算交易金额时不再适用最近12个月内累计计算的要求。

四是加快公募基金产品特别是权益类基金、抗疫主题基金等产品的审核进度。

其次，在监管方面，证监会表示，实施四项延期展期政策，增强监管弹性。其中，对包括审核问询、告知函等回复时限，进行了延长。同时，对相关批文的有效期，进行了暂缓计算。

例如，证监会指出，受疫情影响严重地区和行业发行人的反馈意见、审核问询回复时限可以延长3个月，告知函回复时限可以延长1个月。对受疫情影响严重地区和行业企业申报发行公司债券和资产证券化产品的，暂缓计算审核阶段反馈意见回复时限、中止时限3个月。

沪深证券交易所免收上市公司2022年度上市初费、上市年费和股东大会网络投票服务费。北交所免收上市公司2022年上市年费。全国股转公司免收相关地区挂牌公司2022年挂牌初费和年费。中国结算免收相关发行人2022年登记结算费用。各期货交易所减收相关期货经营机构手续费、减免席位费。支持各协会通过免收减收会费、延期交纳会费、免费培训等方式，加大会员服务力度。

在发挥行业机构作用方面，证监会提出了五项举措，且证券、基金、期货市场均有安排。

其中，证券行业方面，证监会表示，鼓励证券公司积极发挥融资中介职能，支持受疫情影响严重地区和行业开展股权融资和债券融资。引导证券公司与股权质押到期还款困难的客户，协商展期3至6个月。对于因疫情防控实施隔离或者接受救治的融资融券客户，尽量减少强制平仓，柔性处理。

同时，证监会指出，鼓励证券公司设立私募资产管理产品，通过私募基金子公司按照市场化、法治化原则设立私募基金产品，对接相关企业融资需求，降低融资成本。

基金行业方面，证监会提出，支持公募基金管理公司践行长期投资、价值投资、责任投资理念，积极以自有资金申购旗下基金产品，积极发挥专业投资者作用，引导更多社会资金流向抗疫相关企业。

期货行业方面，证监会表示，发挥期货市场作用，发挥期货避险功能，助力受疫情影响严重地区和行业企业风险管理。对于在疫情期间服务受疫情影响严重地区和行业的中小微企业表现突出的期货公司，在分类评价中予以加分。

同时，证监会指出，要持续推动资本市场更多对外开放措施落实落地，及时了解回应境外投资者诉求和关切，保障外资机构同等适用支持政策。

最后，在监管工作安排方面，证监会提出了进行10项优化，涉及发审委、重组委、上市委等会议的正常推进，以及相关签字、盖章文件的补充提交安排等。

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监会指出，《通知》主要针对受疫情影响严重地区和行业，包括上海、吉林等全面实行封控管理、静态管理等措施的区域，以及餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等受疫情影响严重的行业。后续，将根据情况变化进行动态调整。