标普评级香港展望“稳定” 渣打指港经济已过最艰难时期

随着香港第五波疫情放缓，社交距离限制如期放宽，经济活动开始好转，国际评级机构标准普尔确认，香港长期信贷评级为“AA+”，短期信贷评级“A-1+”，评级展望为“稳定”。此外，渣打虽将香港今年经济增长预测，由原先的1.2%调低至0.2%，远低于政府预期的1%至2%的增长，但该行也认为，相信香港经济已渡过最艰难的时候。

根据《星岛日报》报道，标普昨日发表报告指，变种病毒奥密克戎对香港首季经济活动造成严重冲击，目前香港经济虽正逐渐复苏，但过程中仍受到新的出行限制及大陆经济放缓的影响。

不过，标普认为，即使香港经济增长前景恶化，但香港的评级展望仍为“稳定”，相信港府在疫情相关的支出将逐步减少，并预期港府有能力处理好近日的经济困境和政治变化。同时，标普也称，预计香港经济在未来12至24个月，将在高疫苗接种率的支持下，逐步复苏，而即将进行的行政长官更替，亦不会影响香港政府的经济政策自主权。

同日，渣打发表报告称，将香港今年GDP预测由1.2%下调至0.2%，主要由于在第五波冠病疫情下，香港实行严厉的社交距离措施以及旅游限制，严重拖累经济。该行也指出，香港首季GDP按年收缩4%，表现逊预期。自今年首季以来，外部经济环境严峻，未来几个月可能进一步恶化，包括通胀上升、俄乌危机以及大陆经济放缓等。

渣打还说，随着第二季社交距离措施和旅行限制将进一步放宽，香港经济正在逐步改善，失业率会好转，加上政府的支援措施，可抵销利率上涨时房地产市场疲弱带来的不利影响。渣打将其第二至第四季度的香港GDP增长预测，分别由原本的增长1.1%、2%和3%，调整为下跌0.5%、增长1.6%和3.6%，即只有第二季下跌。

上述预测反映，香港经济已渡过最艰难时期，并将缓慢复苏。此外，由于今年基数较低，渣打将香港明年GDP增长预测，由原先的百分之3.2%提高到4.5%。